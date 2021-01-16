В Грузии за сутки выявлено 1,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19, скончалось 23 человека - Минздрав

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 236 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 247 тыс. 25, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 177 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 916 человек, за минувшие сутки скончалось еще 23 человека.

Число выздоровевших составляет 231 тыс. 385 человек.