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Регион 16.01.2021 13:00

В РФ более 24 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 590 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 092 случая, умерли за сутки 590 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 24 тыс. 092 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 113 (12,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

С начала текущей недели в РФ число выздоровевших от коронавируса пациентов превосходит данные прироста, за минувшие сутки из больниц было выписано 27 тыс. 311 человек, было подтверждено 590 летальных исходов.

В Москве по данным оперативного штаба, 4 тыс. 674 заражения COVID-19 за сутки, 79 пациентов скончались, 5 тыс. 639 выздоровели. Столица пока остается субъектом с наиболее высокими показателями выявляемости коронавируса.

Вслед за Москвой идут Санкт-Петербург, где за зафиксировано 3 тыс. 253 новых случая, и Московская область с 1 тыс. 406 случаями.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 544 тыс. 623 случаев коронавирусной инфекции (+0,7%), 65 тыс. 085 умерших и 2 млн 936 тыс. 991 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 96,2 млн тестов на COVID-19, из них 583 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 613 тыс. 592 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]