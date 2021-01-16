В РФ более 24 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 590 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 092 случая, умерли за сутки 590 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 24 тыс. 092 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 113 (12,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
С начала текущей недели в РФ число выздоровевших от коронавируса пациентов превосходит данные прироста, за минувшие сутки из больниц было выписано 27 тыс. 311 человек, было подтверждено 590 летальных исходов.
В Москве по данным оперативного штаба, 4 тыс. 674 заражения COVID-19 за сутки, 79 пациентов скончались, 5 тыс. 639 выздоровели. Столица пока остается субъектом с наиболее высокими показателями выявляемости коронавируса.
Вслед за Москвой идут Санкт-Петербург, где за зафиксировано 3 тыс. 253 новых случая, и Московская область с 1 тыс. 406 случаями.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 544 тыс. 623 случаев коронавирусной инфекции (+0,7%), 65 тыс. 085 умерших и 2 млн 936 тыс. 991 выписанных.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 96,2 млн тестов на COVID-19, из них 583 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 613 тыс. 592 человека.
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