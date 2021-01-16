Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0652 RUR   0.0232 GBR   2.3259 TRY   0.2306

Цена на нефть

14.01 $/bbl   WTI 53.57 0.66 Brent 56.42 0.36

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 16.01.2021 13:55

Жапаров победил на выборах президента Киргизии с 79,2% после обработки 100% бюллетеней - ЦИК

Садыр Жапаров, после обработки 100% бюллетеней, побеждает на досрочных выборах президента Киргизии с 79,2% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК в субботу.

В ЦИК Киргизии поступили протоколы автоматически считывающих урн со всех 2 тыс. 474 избирательных участков.

Жапаров набрал 79,2% голосов. Второе место занял оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,79% голосов. Третье место с 2,35% - бизнесмен Бабур Тольбаев.

Итоговая явка избирателей на выборах составила 39,34%. Из общего числа избирателей - 3 млн 563 тыс. 574 человек - в выборах президента приняли участие 1 млн 402 тыс. 30 человек.

Среди кандидатов, набравших 1% и более голосов, значатся бывший журналист Арстанбек Мыктыбек (1,69%), бывший глава Госкомитета нацбезопасности республики Абдиль Сегизбаев (1,45%), бизнесмен Имамидин Ташов (1,18%), лидер оппозиционной политической партии "Реформа" Клара Сооронкулова (1%).

Остальные 10 кандидатов набрали менее 1% голосов. 1,34% избирателей проголосовали "против всех".

В пресс-службе комиссии сообщили "Интерфаксу", что Центризбирком должен объявить официальные итоги голосования до 24 января, после чего состоится церемония инаугурации нового главы государства. Кандидаты, не согласные с итогами, могут оспорить результаты в течение 14 дней после дня проведения выборов.

Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября 2020 года он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Вместе с досрочными выборами главы государства в Киргизии в воскресенье прошел референдум о форме правления. По итогам ручного подсчета 100% бюллетеней, за президентскую форму правления в республике проголосовали 84,11% избирателей, 11,27% избирателей выбрали парламентскую республику, 4,62% избирателей проголосовали "против всех". Аннулирован протокол из одной участковой избирательной комиссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ, ЦИК


Похожие новости


Жапаров намерен установить в Киргизии "диктатуру закона" Жапаров лидирует на президентских выборах в Киргизии с 83,9% голосов - ЦИК Для искоренения подкупа на выборах в Киргизии надо победить бедность, считает президент Жээнбеков Жээнбеков назначил парламентские выборы в Киргизии на 4 октября Президент Киргизии Жээнбеков исключает возможность своего второго срока на посту главы государства Киргизский президент хочет развивать партийную систему через изменение законодательства

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]