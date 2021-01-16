Делегаты съезда правящей партии "Грузинская мечта" в субботу избрали председателем партии Ираклия Кобахидзе, а также и новый состав политбюро.
Кобахидзе, выступая на съезде, заявил, что правящая партия может превратить Грузию в настоящее европейское государство.
Между тем, радикально настроенные несколько десятков членов неправительственных организаций попытались в субботу сорвать начало съезда "Грузинской мечта", заявляя, что правящая партия с фальсифицировала результаты парламентских выборов 31 октября 2020 года. Полицейские задержали 9 участников акции.
Прежний председатель партии, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили 11 января объявил о своей отставке с должности председателя "Грузинской мечты" и уходе из политики.
Кобахидзе является влиятельной фигурой в "Грузинской мечте", с 2016 по июнь 2019 года занимал пост председателя парламента Грузии, однако по собственному желанию ушел с должности из-за возникшей напряженной обстановки в Тбилиси в связи с инцидентом, связанным с российским депутатом, президентом Межпарламентской ассамблей православия Сергеем Гавриловым, когда несколько тысяч радикально настроенных представителей оппозиции попытались ворваться в парламент в знак протеста против визита в Грузию Гаврилова.
Жапаров победил на выборах президента Киргизии с 79,2% после обработки 100% бюллетеней - ЦИК
В Азербайджане создано Агентство разминирования
В российско-турецком центре по мониторингу перемирия в Карабахе будут служить по 60 военных из двух стран - Чавушоглу
Турецкая YMT Sans B.V. получит в управление Азерлотерея
Метанольный завод SOCAR в 2020г экспортировал метанола на $51 млн
WhatsApp отложил изменения условий пользования после скандала
Пятизвездочный отель сгорел на острове Занзибар
В Азербайджане с начала 2021г идет снижение количества случаев заражения коронавирусом - Оперштаб
Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане начнется с 18 января - Оперштаб
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз