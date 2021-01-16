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Регион 16.01.2021 14:45

Председателем правящей партии "Грузинская мечта" избран Ираклий Кобахидзе

Делегаты съезда правящей партии "Грузинская мечта" в субботу избрали председателем партии Ираклия Кобахидзе, а также и новый состав политбюро.

Кобахидзе, выступая на съезде, заявил, что правящая партия может превратить Грузию в настоящее европейское государство.

Между тем, радикально настроенные несколько десятков членов неправительственных организаций попытались в субботу сорвать начало съезда "Грузинской мечта", заявляя, что правящая партия с фальсифицировала результаты парламентских выборов 31 октября 2020 года. Полицейские задержали 9 участников акции.

Прежний председатель партии, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили 11 января объявил о своей отставке с должности председателя "Грузинской мечты" и уходе из политики.

Кобахидзе является влиятельной фигурой в "Грузинской мечте", с 2016 по июнь 2019 года занимал пост председателя парламента Грузии, однако по собственному желанию ушел с должности из-за возникшей напряженной обстановки в Тбилиси в связи с инцидентом, связанным с российским депутатом, президентом Межпарламентской ассамблей православия Сергеем Гавриловым, когда несколько тысяч радикально настроенных представителей оппозиции попытались ворваться в парламент в знак протеста против визита в Грузию Гаврилова.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ИЗБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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