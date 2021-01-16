Лашет избран новым председателем партии Меркель ХДС - результаты голосования

Новым председателем партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Христианско-демократического союза (ХДС) избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, которого поддерживает сама Меркель, свидетельствуют результаты голосования на цифровом съезде партии.
Из 991 проголосовавших за Лашета проголосовал 521 человек. За второго кандидата, вышедшего во второй тур, Фридриха Мерца, отдали голоса 466 человек. Четыре человека при голосовании воздержались.
Лашета, который теперь на выборах в Бундестаг может стать кандидатом в канцлеры от ХДС, также поддерживает действующий министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Всего кандидатов было трое - глава международного комитета Бундестага Норберт Рёттген выбыл в первом туре.
Обычно председатель партии становится и кандидатом в канцлеры - так было с Ангелой Меркель, но не с ее преемницей на посту главы партии. Меркель руководила партией с 2000 по 2018 год, вторая в истории женщина на этом посту, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр продержалась недолго. Председателем ее избрали в 2018 году, в выборах нового председателя она не участвовала из-за политического скандала в Тюрингии в 2020 году.
Лашет родился в 1961 году в Ахене, в университете изучал юриспруденцию.
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