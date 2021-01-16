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Транспорт и связь 16.01.2021 14:58

WhatsApp отложил изменения условий пользования после скандала

Мессенджер WhatsApp продлил срок, в течение которого 2 млрд его пользователей должны принять условия нового соглашения, сообщает "Би-би-си".

Ранее предполагалось, что пользователи должны до 8 февраля принять новое соглашение, либо прекратить использовать мессенджер. Эти требования не относятся к пользователям в Великобритании и Европе, но оповещения были разосланы всем.

Теперь этот срок продлен до 15 мая, а учетные записи не согласившихся не будут блокированы 8 февраля.

Как напоминает "Би-би-си", появление нового соглашения сопровождалось скандалом, поскольку из его текста следовало, что личные данные пользователей станут доступны всему семейству приложений Facebook. WhatsApp является частью этой корпорации.

Теперь же в мессенджере поясняют, что новое пользовательское соглашение трактуют ошибочно: в WhatsApp заверяют, что переписка пользователей, как и прежде, останется защищена сквозным шифрованием. В компании также подчеркивают, что практика передачи некоторой информации в Facebook существовала и раньше, но она не будет расширена.

В WhatsApp ранее объясняли, что мессенджер уже делится с семейством приложений Facebook такими сведениями как: номер телефона пользователя и названное при регистрации имя, данные о смартфоне (включая модель и сотового оператора), IP адрес, данные о финансовых транзакциях, совершенных через WhatsApp.

"Би-би-си" напоминает, что после обнародования нового пользовательского соглашения миллионы людей скачали альтернативные мессенджеры Telegram и Signal.

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Тэги: WHATSAPP, ПОЛЬЗОВАНИЕ, УСЛОВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ,

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]