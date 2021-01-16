Турецкая YMT Sans B.V. получит в управление Азерлотерея

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о передаче ОАО «Азерлотерея» на основе договора в управление турецкой компании «YMT Sans B.V.» («дочка» компании Demiroren Sans Oyunları Yatırımları A.S.)
Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, такое решение было принято с учетом того, что повышение эффективности использования доходов от лотерей и спортивных игр со ставками, привлечение инвестиций и новых технологий для развития этого направления в рамках государственно-частного партнерства являются одними из основных приоритетов.
Кабинету министров поручено обеспечить заключение в течение двух месяцев между Минэкономики Азербайджана и YMT Sans B.V. «Соглашения о праве на управление открытым ОАО Азерлотерея и одобрить этот договор после его заключения.
Министерству экономики поручено после утверждения договора в течение пяти месяцев поручено осуществить процесс приема-сдачи в связи с передачей ОАО «Азерлотерея» в управление YMT Sans B.V.
АО «Азерлотерея» создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее учредителем является министерство экономического развития. «Азерлотерея» является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана.
Н.Аббасова
Жапаров победил на выборах президента Киргизии с 79,2% после обработки 100% бюллетеней - ЦИК
В Азербайджане создано Агентство разминирования
В российско-турецком центре по мониторингу перемирия в Карабахе будут служить по 60 военных из двух стран - Чавушоглу
Пятизвездочный отель сгорел на острове Занзибар
В Азербайджане с начала 2021г идет снижение количества случаев заражения коронавирусом - Оперштаб
Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане начнется с 18 января - Оперштаб
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Лашет избран новым председателем партии Меркель ХДС - результаты голосования
Председателем правящей партии "Грузинская мечта" избран Ираклий Кобахидзе
В Украине с 16 января сфера обслуживания переходит исключительно на украинский язык
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз