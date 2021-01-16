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Финансы 16.01.2021 16:27

Турецкая YMT Sans B.V. получит в управление Азерлотерея

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о передаче ОАО «Азерлотерея» на основе договора в управление турецкой компании «YMT Sans B.V.» («дочка» компании Demiroren Sans Oyunları Yatırımları A.S.)

Текст распоряжения опубликован в субботу на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, такое решение было принято с учетом того, что повышение эффективности использования доходов от лотерей и спортивных игр со ставками, привлечение инвестиций и новых технологий для развития этого направления в рамках государственно-частного партнерства являются одними из основных приоритетов.

Кабинету министров поручено обеспечить заключение в течение двух месяцев между Минэкономики Азербайджана и YMT Sans B.V. «Соглашения о праве на управление открытым ОАО Азерлотерея и одобрить этот договор после его заключения.

Министерству экономики поручено после утверждения договора в течение пяти месяцев поручено осуществить процесс приема-сдачи в связи с передачей ОАО «Азерлотерея» в управление YMT Sans B.V.

АО «Азерлотерея» создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее учредителем является министерство экономического развития. «Азерлотерея» является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АЗЕРЛОТЕРЕЯ, УПРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]