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Внешняя политика 16.01.2021 17:55

Алиев и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в регионе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Сегодня я разговаривал по телефону с президентом Азербайджана, моим дорогим другом Ильхамом Алиевым. В ходе встречи были обсуждены турецко-азербайджанские отношения и региональные события", - написал Эрдоган в своим аккаунте в Telegram.

Турецкий лидер отметил, что победа в Нагорном Карабахе, которой Азербайджан добился в результате большой борьбы за правое дело, открыла новые возможности для мира и стабильности в регионе.

"Вклад и поддержка Азербайджана Турцией и в этот новый период продлится до конца", - указал Эрдоган.

По информации газеты "Hurriyet", в ходе телефонного разговора с Алиевым президент Эрдоган также выразил удовлетворение началом ремонтно-строительных работ в Нагорном Карабахе после его освобождения от армянской оккупации.

Пресс-служба президента Азербайджана, в свою очередь, сообщила, что лидеры двух стран в ходе разговора также обсудили совместный турецко-российского мониторинговый центр в Агдаме, который в скором времени начнет свою деятельность. Президенты отметили, что работа Центра послужит обеспечению долгосрочного мира в регионе.

«Говоря о начале работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, президент Алиев отметил активное участие турецких компаний в этой работе, что послужило еще большему укреплению отношений между двумя странами», - говорится в сообщении пресс-службы.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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