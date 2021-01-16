Алиев и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в регионе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Сегодня я разговаривал по телефону с президентом Азербайджана, моим дорогим другом Ильхамом Алиевым. В ходе встречи были обсуждены турецко-азербайджанские отношения и региональные события", - написал Эрдоган в своим аккаунте в Telegram.
Турецкий лидер отметил, что победа в Нагорном Карабахе, которой Азербайджан добился в результате большой борьбы за правое дело, открыла новые возможности для мира и стабильности в регионе.
"Вклад и поддержка Азербайджана Турцией и в этот новый период продлится до конца", - указал Эрдоган.
По информации газеты "Hurriyet", в ходе телефонного разговора с Алиевым президент Эрдоган также выразил удовлетворение началом ремонтно-строительных работ в Нагорном Карабахе после его освобождения от армянской оккупации.
Пресс-служба президента Азербайджана, в свою очередь, сообщила, что лидеры двух стран в ходе разговора также обсудили совместный турецко-российского мониторинговый центр в Агдаме, который в скором времени начнет свою деятельность. Президенты отметили, что работа Центра послужит обеспечению долгосрочного мира в регионе.
«Говоря о начале работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, президент Алиев отметил активное участие турецких компаний в этой работе, что послужило еще большему укреплению отношений между двумя странами», - говорится в сообщении пресс-службы.
Н.Аббасова
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