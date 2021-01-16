В Азербайджане за сутки зафиксировано свыше 400 новых случаев заражения COVID-19, скончались 15 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 402 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 226,951 тыс., сообщает республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 349 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 15 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 998.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 214,423 тыс. человек (+650 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 тыс. 530 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 574 теста на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 311,417 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова