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СНГ 16.01.2021 20:29

В Украине разработали бронежилет по стандартам НАТО

В Министерстве обороны Украины разработали собственную техническую спецификацию "Бронежилет модульный", сообщил министр обороны Андрей Таран.

"До этого Вооруженные силы и воинские формирования в Украине закупку бронежилетов осуществляли по коммерческим техническим условиям. Теперь такие требования впервые установило оборонное ведомство", - цитирует Тарана пресс-служба Минобороны.

По его словам, в технической спецификации применены требования государственных и военных стандартов. Кроме того, для проверки оценки соответствия качества бронежилета используется стандарт армии США (NIJ Standard-0101.06). Также Министерство обороны предусмотрело все необходимые испытания и жесткие условия для поставщиков.

"По этой документацией уже в 2021 году будут проведены закупки бронежилетов для нужд ВС Украины. Это - общевойсковой бронежилет, предназначенный для выполнения повседневных боевых задач. Его основной потребитель - Сухопутные войска. Для выполнения задач спецназовцами или десантниками в 2021 году мы разработаем облегченную модель", - пояснил Таран.

Как отмечается в справочной информации Минобороны, "Бронежилет модульный" ТС А01XJ.29423-287: 2020 (01) имеет модульную структуру и состоит из базовой конструкции, которая может иметь дополнительную комплектацию защитными элементами. Сохраняет баллистические свойства после замачивания - как на один час по ГОСТ, так и в соответствии с STANAG 2920 - на 24 часа в морской воде.

Новый бронежилет можно закупать как с металлическими, так и керамическими жесткими бронеэлементами.

Военные (исследовательские) испытания бронежилетов проведены в Центре специального назначения Военной службы правопорядка в ВСУ. После испытаний исследуемые предметы переданы в Научно-испытательный отдел Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, который проверил их баллистическую стойкость.

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, БРОНЕЖИЛЕТ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]