Skoda откажется от спонсорства ЧМ по хоккею в Белоруссии

Автомобильный производитель Skoda предупредил об отказе от спонсорства чемпионата мира по хоккею в 2021 году, если Белоруссия будет его соорганизатором.

"Мы уважаем и продвигаем права человека. Поэтому Skoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, если будет подтверждено, что Беларусь будет соорганизатором этого мероприятия", - говорится в сообщении компании в твиттере.

При этом в Skoda уточнили, что являются партнером чемпионатов мира IIHF уже 28 лет.

Кроме того, в пятницу бренд "NIVEA MEN" также заявил, что не будет спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир состоится в Минске.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель 11 января встретился в Минске с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Во время встречи Фазель пожаловался на давление на федерацию из-за проблем в Белоруссии.

Лукашенко в свою очередь заявил, что Белоруссия готова провести ЧМ по хоккею без Латвии, заверив, что "он будет лучшим в истории". Кроме того, он пообещал, что никакой опасности для приезжающих в Белоруссию нет и не будет.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Одним из вопросов, который инициирует белорусская оппозиция, является перенос ЧМ по хоккею из Минска. Предполагалось, что он должен пройдет в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако окончательное решение относительно места проведения ЧМ-2021 пока не принято.