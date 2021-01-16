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Регион 16.01.2021 20:55

Иран провел испытания баллистических ракет

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел пуски баллистических ракет, поразивших мишени в Индийском океане, сообщают в субботу западные СМИ.

Иранские военные пояснили, что в стрельбах были применены ракеты "разных классов", поразивших мишени на расстоянии в 1,8 тыс. км.

"Одна из наших главных задач... - это быть способными поражать вражеские корабли, включая авианосцы", - заявил командующий КСИР генерал Хосейн Салами.

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Тэги: ИРАН, РАКЕТЫ, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]