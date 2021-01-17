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Дальнее зарубежье 17.01.2021 09:28

Более 50 человек стали жертвами землетрясения на индонезийском острове Сулавеси - власти

До 56 человек выросло число погибших в результате землетрясения на острове Сулавеси (Индонезия), сообщило Национальное агентство страны по смягчению последствий стихийных бедствий.

По его данным, более 800 человек получили ранения, около 15 тыс. лишились крова и ищут убежище в горах или переполненных центрах для размещения пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове в ночь на пятницу. Эпицентр находился в шести км к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]