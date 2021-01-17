Более 50 человек стали жертвами землетрясения на индонезийском острове Сулавеси - власти

До 56 человек выросло число погибших в результате землетрясения на острове Сулавеси (Индонезия), сообщило Национальное агентство страны по смягчению последствий стихийных бедствий.

По его данным, более 800 человек получили ранения, около 15 тыс. лишились крова и ищут убежище в горах или переполненных центрах для размещения пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове в ночь на пятницу. Эпицентр находился в шести км к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км.