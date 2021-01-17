Экс-посол Армении в РФ назначен замминистра обороны республики

Бывший посол Армении в России Сурен Саакян назначен заместителем министра обороны республики.

Соответствующий указ премьер Армении Никол Пашинян подписал в субботу, сообщает пресс-служба правительства республики.

Саакян занимал должность посла в РФ в 1999-2002 гг., указом президента России в 2002 году награжден Орденом дружбы.