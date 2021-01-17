Почти 200 тыс. жителей Индии привили от COVID-19 в первый день вакцинации

В Индии более 190 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса за первый день масштабной прививочной кампании, всего власти страны планируют вакцинировать 300 миллионов человек.
Как пишет The Economic Times, по всей стране в субботу работали 3 352 прививочных пункта. На данный момент о случаях госпитализации после вакцинации не сообщалось.
В первую очередь индийские власти планируют привить 30 миллионов медицинских и других работников, чья деятельность необходима для обеспечения жизнедеятельности страны. Затем прививки станут доступны еще 270 миллионам жителей Индии. Всего планируется вакцинировать 30 миллионов человек. Население Индии, по данным Worldometers, составляет 1,38 млрд.
Для вакцинации используются две вакцины - Covishield от англо-шведской компании AstraZeneca и Covaxin от индийской Bharat Biotech. Оба препарата производятся в Индии.
Старт прививочной кампании в Индии дал премьер-министр Нарендра Моди, заверив жителей страны в том, что разрешение на экстренное использование вакцин было выдано только после того, как ученые убедились в их безопасности и эффективности, и призвал людей остерегаться слухов.
В индийском Минздраве сообщили, что в первый день вакцинации возникали проблемы с загрузкой данных о привитых пациентах в электронную базу данных. Неполадки удалось исправить "за счет повышения производительности и скорости системы".
По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Индии за время пандемии коронавируса было выявлено более 10,5 млн случаев COVID-19, 152 тысячи заразившихся скончались.
Турция в феврале проведет самые масштабные зимние учения, в них примут участие и ВС Азербайджана
Алиев и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в регионе
Баку направил в ЕСПЧ заявление о бесчеловечных действиях Армении в период оккупации и войны в Карабахе
SOCAR 18 января выплатит очередные $1,25 млн держателям облигаций на $100 млн
Азербайджан в 2020г экспортировал нефти в Украину на $265 млн
Страховщик Zurich решил прекратить сотрудничество с проектом "Северный поток 2"
Сингапур ужесточит правила въезда в страну из-за угрозы коронавируса
Число заражений COVID-19 в мире превысило 94,4 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса
Власти Азербайджана утвердили Стратегию вакцинации от COVID-19 до 2023 года
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз