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СНГ 17.01.2021 14:28

В МИД Украины не рассматривают использование нового названия Грузии

Украина не рассматривает использование нового названия Грузии – Сакартвело, такого запроса со стороны Тбилиси в Киев не поступало, сообщает BBC News Украина.

"Вопрос изменения названия Грузии пока не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело", - сказано в ответе украинского МИД на запрос издания в субботу.

Наименованием Сакартвело свою страну называют сами грузины.

Кроме того, вопрос о возможности использования еще одной возможной альтернативной названия Грузии - "Георгия" - в МИД не прокомментировали.

В мире распространенными наименованиями для страны является русское "Грузия" и латинское Georgia (Джорджия или Георгия).

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Тэги: УКРАИНА, ГРУЗИЯ, НАЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]