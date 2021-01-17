В МИД Украины не рассматривают использование нового названия Грузии

Украина не рассматривает использование нового названия Грузии – Сакартвело, такого запроса со стороны Тбилиси в Киев не поступало, сообщает BBC News Украина.
"Вопрос изменения названия Грузии пока не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело", - сказано в ответе украинского МИД на запрос издания в субботу.
Наименованием Сакартвело свою страну называют сами грузины.
Кроме того, вопрос о возможности использования еще одной возможной альтернативной названия Грузии - "Георгия" - в МИД не прокомментировали.
В мире распространенными наименованиями для страны является русское "Грузия" и латинское Georgia (Джорджия или Георгия).
Турция в феврале проведет самые масштабные зимние учения, в них примут участие и ВС Азербайджана
Алиев и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в регионе
Баку направил в ЕСПЧ заявление о бесчеловечных действиях Армении в период оккупации и войны в Карабахе
SOCAR 18 января выплатит очередные $1,25 млн держателям облигаций на $100 млн
Азербайджан в 2020г экспортировал нефти в Украину на $265 млн
Страховщик Zurich решил прекратить сотрудничество с проектом "Северный поток 2"
Сингапур ужесточит правила въезда в страну из-за угрозы коронавируса
Число заражений COVID-19 в мире превысило 94,4 млн, число жертв - 2 млн - университет Хопкинса
Власти Азербайджана утвердили Стратегию вакцинации от COVID-19 до 2023 года
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз