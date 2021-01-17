В МИД Украины не рассматривают использование нового названия Грузии

Украина не рассматривает использование нового названия Грузии – Сакартвело, такого запроса со стороны Тбилиси в Киев не поступало, сообщает BBC News Украина.

"Вопрос изменения названия Грузии пока не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело", - сказано в ответе украинского МИД на запрос издания в субботу.

Наименованием Сакартвело свою страну называют сами грузины.

Кроме того, вопрос о возможности использования еще одной возможной альтернативной названия Грузии - "Георгия" - в МИД не прокомментировали.

В мире распространенными наименованиями для страны является русское "Грузия" и латинское Georgia (Джорджия или Георгия).