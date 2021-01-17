В Грузии за сутки выявлено 780 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек - Минздрав

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 780 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 247 тыс. 805, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 236 новых больных.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 933 человек - за минувшие сутки скончались еще 17 человек.

Число выздоровевших составляет 232 тыс. 993 человека.