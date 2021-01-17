Более 23,5 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, 481 умерший - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 23 тыс. 586 случаев, умер за сутки 481 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 23 тыс. 586 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 849 (12,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки была подтверждена 481 смерть от коронавируса.

В Москве зафиксировано 4 тыс. 12 новых случаев COVID-19 за сутки, 67 пациентов скончались, по выздоровлению были выписаны 4 тыс. 612 человек.

Вслед за столицей по уровню прироста идут Санкт-Петербург, где зафиксировано 3 тыс. 316 новых случаев, и Московская область с 1 тыс. 426 случаями.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 568 тыс. 209 случаев коронавирусной инфекции (+0,7%), 65 тыс. 566 умерших и 2 млн. 960 тыс. 431 выписанных, в том числе 23 тыс. 440 выписаны за последние сутки.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 96,6 млн тестов на COVID-19, из них 478 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 614 тыс. 180 человек.