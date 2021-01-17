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Оборона 17.01.2021 13:31

Турция в феврале проведет самые масштабные зимние учения, в них примут участие и ВС Азербайджана

Турция проведет военные учения в Карсе с 1 по 12 февраля, в них примут участие и азербайджанские военные, сообщает турецкое издание "Haberturk".

"Согласно полученной информации, ВС Турции готовятся к самым масштабным зимним учениям за последний период. Учения пройдут в Карсе с 1 по 12 февраля. В учениях, в которых также примут участие ВС Азербайджана, будут задействованы танковые роты, артиллерийские батареи, снайперские команды, личный состав командования спецназа, спецназовцы и вертолеты", - сообщает издание, передает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

По данным "Haberturk", подразделения ВС Азербайджана также примут участие в совместных учениях по стрельбе.

"Целью учений является обеспечение сотрудничества и координации при проведении совместных операций, проверка работоспособности боевого оружия и транспортных средств, находящихся на вооружении, новых на складе или разрабатываемых предприятиями оборонной промышленности", -говорится в сообщении.

Кроме того, среди других задач учений - проверка боевых способностей войск, в том числе стрельба в глубоком снегу и сильном морозе, повышение уровня подготовки в зимних условиях, обустройство в полевых условиях, размещение, снабжение и техническое обслуживание, а также обеспечение работы систем командования.

В учениях также будут отработаны атаки, десантно-штурмовые операции, воздушно-метательные операции, авиатранспортная и материально-техническая поддержка.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]