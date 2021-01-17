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Дальнее зарубежье 17.01.2021 13:42

Экс-глава ФБР Коми в связи с инаугурацией Байдена предупреждает об угрозе со стороны его противников

Силам безопасности США в связи с близящейся инаугурацией избранного президента Джо Байдена следует принять во внимание возможную опасность со стороны вооруженных противников Байдена, заявил телеканалу Sky news экс-директор ФБР Джеймс Коми.

"Я обеспокоен из-за вооруженных, взбудораженных людей, которые в таком состоянии духа, что они верят - их страну у них отобрали", - сказал Коми.

Он отметил, что, хотя угроза представляется "очень серьезной", он думает, что американские правоохранительные органы смогут провести должное расследование и обеспечить внутреннюю безопасность.

В то же время Коми выразил "гнев" в связи с неспособностью сил правопорядка защитить Капитолий от протестующих 6 января и напомнил, что комплекс Капитолия ежедневно охраняют 2 тыс. человек. Экс-глава ФБР подчеркнул, что к тому же, угрозы насильственных действий заранее циркулировали в Интернете.

Sky news напоминает, что президент США Дональд Трамп отправил Коми в отставку еще в 2017 году, когда ФБР вело расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2016 года. При этом Коми является последовательным критиком Трампа.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что обязуется в соответствии с историческими традициями обеспечить безопасный переход власти к избранному президенту Байдену 20 января. Вице-президент также посетит церемонию инаугурации Байдена.

По данным американских СМИ, что касается Трампа, он не звонил Байдену и не признал в прямой форме своего поражения на президентских выборах США. Ожидается, что перед инаугурацией Трамп покинет Вашингтон.

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Тэги: США, ФБР, ЭКС/ДИРЕКТОР, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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