Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0652 RUR   0.0232 GBR   2.3259 TRY   0.2306

Цена на нефть

14.01 $/bbl   WTI 53.57 0.66 Brent 56.42 0.36

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 17.01.2021 14:14

SOCAR 18 января выплатит очередные $1,25 млн держателям облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 18 января осуществит 17-ый платеж в размере $1,25 млн по процентам держателям облигаций SOCAR, отмечается в сообщении SOCAR Capital.

По данным SOCAR Capital, средства будут перечислены на счета держателей облигаций 18 января ввиду того, что 17 января в этом году попало на выходные, и является нерабочим днем.

С учетом нынешнего платежа держатели облигаций SOCAR заработают в целом $21,25 млн.

"Следующая выплата процентов по облигациям состоится 17 апреля 2021 года", - подчеркивает компания.

По данным SOCAR Capital, объем сделок по корпоративным облигациям SOCAR на вторичном рынке превысил $195 млн. Количество заключенных сделок по купле-продаже данных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже в целом превысило 2,3 тыс.

"Облигации стали самым торгуемым корпоративным финансовым инструментом на Бакинской фондовой бирже, а объем РЕПО операций по ним составил $37 млн", - отмечается в сообщении.

SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию пятилетних облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.

Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.

Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.

Общий доход держателей бумаг за 5 лет обращения облигаций составит $25 млн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SOCAR, ОБЛИГАЦИИ, ВЫПЛАТЫ


Похожие новости


SOCAR вскоре разместит на внутреннем рынке Азербайджана облигации на $100 млн SOCAR выплатила очередные $1,25 млн держателям облигаций на $100 млн SOCAR выплатила очередные $1,25 млн держателям облигаций на $100 млн ISB увеличило инвестиции в облигации SOCAR на 9% SOCAR выплатила очередные $1,25 млн держателям облигаций на $100 млн SOCAR выплатила очередные $1,25 млн держателям облигаций на $100 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]