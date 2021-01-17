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Каждый взрослый в Британии сможет получить первую дозу вакцины от COVID-19 к сентябрю - Рааб

Каждый совершеннолетний житель Соединенного Королевства будет иметь доступ к первой дозе вакцины от коронавируса COVID-19 к сентябрю этого года, заявил первый государственный секретарь Великобритании и глава МИД Доминик Рааб.

"Наша цель - предложить всему взрослому населению первую дозу к сентябрю. Если мы сможем сделать это быстрее, то отлично, но пока что (заявленные сроки - ИФ) - это нынешние ориентиры", - приводит его слова издание The Guardian.

Он также упомянул, что, согласно планам, у властей, имеющих договоренности с семи поставщиками препарата, должны быть в распоряжении 360 млн доз вакцины.

Также Рааб выразил надежду на то, что правительство сможет ранней весной начать поэтапно снимать ограничительные меры для постепенного возвращения жизни в стране в нормальное русло.

В свою очередь издание The Independent напоминает, что в стране первоначально планировалось выдавать вакцинируемым в течение трех недель две дозы препарата производства компаний Pfizer и BioNTech или AstraZeneca. Однако затем из-за роста заболеваемости, вызванного распространением в Великобритании более заразного штамма COVID-19, власти объявили об удлинении интервала между выдачей первой и второй доз.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,35 млн случаев заражения COVID-19, свыше 88,5 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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