Азербайджанские военные прибыли в Карс для участия в военных учениях - Минобороны Турции

Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии Азербайджана прибыли в Карс для участия в совместных азербайджано-турецких военных учениях, сообщает министерство обороны Турции.
"В период с 1 по 12 февраля в Карсе мы с Азербайджаном проведем совместные военные учения "Зима-2021". Азербайджанские военнослужащие уже прибыли в Карс. Мы продолжим работать как "одно сердце, одно запястье, один кулак" по принципу "Одна нация, две страны!"", - говорится в сообщении.
Ранее турецкое издание "Haberturk" сообщило, что в азербайджано-турецких военных учениях будут задействованы танковые роты, артиллерийские батареи, снайперские команды, личный состав командования спецназа, спецназовцы и вертолеты.
"Целью учений является обеспечение сотрудничества и координации при проведении совместных операций, проверка работоспособности боевого оружия и транспортных средств, находящихся на вооружении, новых на складе или разрабатываемых предприятиями оборонной промышленности", -говорится в сообщении.
Кроме того, среди других задач учений - проверка боевых способностей войск, в том числе стрельба в глубоком снегу и сильном морозе, повышение уровня подготовки в зимних условиях, обустройство в полевых условиях, размещение, снабжение и техническое обслуживание, а также обеспечение работы систем командования.
В учениях также будут отработаны атаки, десантно-штурмовые операции, воздушно-метательные операции, авиатранспортная и материально-техническая поддержка.
Н.Аббасова
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