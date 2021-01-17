В Азербайджане за сутки зафиксировано 322 новых случая заражения COVID-19, скончались 11 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 322 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 227,273 тыс., сообщает республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 402 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 11 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3009.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 215,268 тыс. человек (+845 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 8 тыс. 996 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6 776 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 318,193 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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