В Азербайджане за сутки зафиксировано 322 новых случая заражения COVID-19, скончались 11 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 322 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 227,273 тыс., сообщает республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 402 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 11 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3009.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 215,268 тыс. человек (+845 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 8 тыс. 996 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6 776 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 318,193 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова