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Регион 17.01.2021 16:45

Число спасенных моряков с сухогруза, затонувшего у берегов Турции увеличилось до 6

Число спасенных моряков с сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции увеличилось до шести человек, сообщил "Интерфаксу" источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

"Спасены шесть человек, двое погибли, четверых ищут", - сказал источник.

Ранее сообщалось о пяти спасенных.

Сухогруз Arvin, затонувший у побережья Турции, был зарегистрирован под флагом Палау, следует из данных специализированных сайтов по отслеживанию движения судов Vesselfinder и MarineTraffic.

По данным портала Vesselfinder, судно Arvin (номер IMO 8874316) ходит под флагом Палау с 2016 года, судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd. Судно 1975 года постройки приписано к порту Малакаль.

В турецкий порт Бартын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом судозахода был определен Бургас (Болгария).

Судно типоразмера "Волго-Балт" до 1992 года ходило под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже сухогруз перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МОРЯК, СПАСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]