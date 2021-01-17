Число спасенных моряков с сухогруза, затонувшего у берегов Турции увеличилось до 6

Число спасенных моряков с сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции увеличилось до шести человек, сообщил "Интерфаксу" источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
"Спасены шесть человек, двое погибли, четверых ищут", - сказал источник.
Ранее сообщалось о пяти спасенных.
Сухогруз Arvin, затонувший у побережья Турции, был зарегистрирован под флагом Палау, следует из данных специализированных сайтов по отслеживанию движения судов Vesselfinder и MarineTraffic.
По данным портала Vesselfinder, судно Arvin (номер IMO 8874316) ходит под флагом Палау с 2016 года, судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd. Судно 1975 года постройки приписано к порту Малакаль.
В турецкий порт Бартын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом судозахода был определен Бургас (Болгария).
Судно типоразмера "Волго-Балт" до 1992 года ходило под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже сухогруз перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.
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