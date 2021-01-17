Бельгия причастна к убийству Лумумбы - парламентская комиссия по расследованию

Ровно 60 лет назад, 17 января 1961 года, был казнен Патрис Лумумба, первый премьер-министр Демократической Республики Конго после провозглашения ее независимости в июне 1960 года.

В связи с данной годовщиной телеканал RTBF сообщил о результатах проведенного Палатой представителей Бельгии и ее экспертами расследования этого события и причастности к нему бельгийского государства.

Согласно выводам комиссии, убийство Лумумбы не связано, как раньше считали многие, с его гневной антиколониальной речью 30 июня 1960 года в присутствии короля бельгийцев Бодуэна, которую африканский политик закончил вошедшей в историю фразой "Мы больше не ваши обезьяны!"

Как утверждают участники расследования, казнь Лумумбы не была результатом специально организованного Бельгией заговора в ответ на разрыв с Брюсселем получившей независимость африканской страны.

К убийству конголезского лидера, ставшего символом борьбы Африки за независимость, по заключению комиссии, привел процесс с участием неоднородной коалиции, члены которой в кризисный период страны добивались каждый своей доли власти и влияния.

При этом, подтверждает RTBF со ссылкой на расследование, с июля 1960 года бельгийские должностные лица "настойчиво вмешивались в этот процесс, чтобы ослабить правительство Лумумбы с целью помочь свергнуть премьер-министра, добиться его домашнего ареста и заключения в тюрьму, а также осуществить передачу Лумумбы в тюрьму (юго-восточной провинции - ИФ) Катанги, где он будет убит".

"Никто никогда не станет открыто объяснять причины такой политики, но очевидно, что эти бельгийские должностные лица видели в Лумумбе конголезского лидера, который мог помешать бельгийскому и западному влиянию в независимом Конго", - говорится в публикации.

С получением независимости бывшее Бельгийское Конго оставалось нестабильным государством, в котором региональные лидеры имели больше власти, чем центральное правительство, а Катанга пыталась получить свою независимость при поддержке Бельгии. Основатель победившей на первых в стране выборах в мае 1960 года партии Национальное движение Конго, левонационалистический политик, ставший премьер-министром, Лумумба пытался навести порядок, ориентируясь на СССР.

Сепаратисты окончательно подорвали власть Лумумбы. Полковник Джозеф Мобуту 14 сентября 1960 года, как считается, при поддержке США и ЦРУ сверг правительство и арестовал Лумумбу, которого отправил в Элизабетвиль (ныне Лубумбаши), столицу Катанги. Вместе с двумя своими соратниками Лумумба был расстрелян ночью 17 января 1961 года катангийскими солдатами под командованием бельгийского офицера-наемника.

Трупы наскоро закопали в земле, но наутро местные жители обнаружили захоронение. Тогда двум бельгийским полицейским поручили скрыть следы внесудебного расстрела. Они расчленили трупы казненных и растворили останки в кислоте.

В 2000 году по решению бельгийского парламента была создана официальная комиссия для расследования обстоятельств убийства Лумумбы и возможной причастности к этому бельгийских политиков. Комиссия признала, что Бельгия несет "моральную ответственность" за физическое устранение Лумумбы, поскольку бельгийские военные проводили подготовку конголезских сепаратистов.

"Истинная причина неуклонной решимости и настойчивых действий бельгийских должностных лиц и политиков в том, что Патрис Лумумба хотел свергнуть колониальный порядок и его неоколониальное продолжение, которое сохраняло долгосрочное бельгийское влияние на политическую и экономическую жизнь независимого Конго", - говорится в анализе событий 17 января 1961 года, опубликованном RTBF.