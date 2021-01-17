МИД Украины: на затонувшем у берегов Турции судне Arvin было 10 украинцев и два иностранца, двое погибли, четверых ищут

Поиски четырех членов экипажа теплохода Arvin, затонувшего в воскресенье у берегов Турции, в настоящее время продолжаются, двое моряков погибли, остальные шестеро спасены, сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
По его словам, десять из 12 членов экипажа являются гражданами Украины. О гражданстве погибших и спасенных не сообщается.
"У берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту. 6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция по 4 морякам продолжается", - написал Николенко в своем Twitter в воскресенье.
По его словам, украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи.
Ранее сообщалось, что около 13 часов воскресенья по сообщению морской спасательной службы Турции в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын затонул теплоход Arvin. На борту находились 12 членов экипажа, из них два гражданина РФ, сообщил ранее Росморречфлот.
Сухогруз Arvin был зарегистрирован под флагом Палау, следует из данных специализированных сайтов по отслеживанию движения судов Vesselfinder и MarineTraffic.
По данным портала Vesselfinder, судно Arvin (номер IMO 8874316) ходит под флагом Палау с 2016 года, судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd. Судно 1975 года постройки приписано к порту Малакаль.
В турецкий порт Бартын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом судозахода был определен Бургас (Болгария).
Судно типоразмера "Волго-Балт" до 1992 года ходило под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже сухогруз перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.
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