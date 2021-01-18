Съезд депутатов Верховного народного собрания КНДР утвердил госбюджет, назначил кабмин и генпрокурора - ЦТАК

Заседание Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва состоялось 17 января в Пхеньяне, сообщает ЦТАК.

В воскресенье депутаты ВНС единогласно приняли решение о выполнении пятилетнего экономического плана, изложенного на съезде, утвердили государственный бюджет на этот год, а также назначили кабинет министров и генпрокурора, сообщает ЦТАК.

Во время заседания премьер страны и депутат ВНС Ким Док Хун обнародовал новую пятилетнюю программу экономического развития, ориентированную на самообеспечение перед лицом пандемии коронавируса и глобальных санкций Вашингтона против северокорейского режима.

Ким Док Хун отметил, что перед страной стоят "тяжелые задачи по безусловному выполнению пятилетнего плана национального экономического развития".

По его словам, руководство КНДР намерено "активизировать общую экономику путем приложения первоочередных усилий к развитию ключевых отраслей промышленности, включая отрасли металлургической промышленности и химической промышленности ".

Также будет развиваться электроэнергетика, машино- и судостроение, сельское хозяйство и рыболовство.

Правительство будет прилагать усилия к развитию легкой промышленности и увеличивать производство потребительских товаров, добавил он.

Планируется также построить дома в Пхеньяне для 50 тысяч семей и для 25 тыс. семей в Комдокском районе.

Премьер-министр подчеркнул, что страна смогла защитить себя от распространения COVID-19.

"Защищены безопасность государства и жизнь народа от распространяющейся по миру смертельной пандемии, поддержана стабильная противоэпидемическая ситуация, установлены стройная система работы и фундамент в санитарно-эпидемиологической области", - заявил он.

Пхеньян утверждает, что свободен от коронавируса, но с начала прошлого года страна приняла ряд противовирусных мер, включая закрытие границ и введение строгих ограничений на передвижение.