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Транспорт и связь 18.01.2021 12:35

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по созданию объединенной компании Stellantis

Итало-американская Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французская PSA Group в субботу закрыли сделку по слиянию, в результате которого был создан один из крупнейших автопроизводителей в мире - Stellantis NV.

Как сообщается в пресс-релизе Stellantis, торги акциями компании под тикером "STLA" начнутся в Париже и Милане 18 января, в Нью-Йорке - 19 января.

Согласно данным за 2019 год, компания является третьим крупнейшим автопроизводителем в мире по объему продаж, пишет The Wall Street Journal. Капитализация FCA и PSA вместе взятых составляла более $51 млрд на закрытие торгов в пятницу.

PSA и FCA договорились о слиянии в декабре 2019 года. В сентябре прошлого года компании изменили условия сделки из-за изменения обстоятельств в связи с пандемией. Акционеры PSA и FCA одобрили слияние в начале января текущего года.

Объединенную компанию возглавил Карлос Таварес, который ранее являлся генеральным директором PSA. Как отмечает WSJ, одной из основных задач Тавареса является интеграция производства двух компаний, имеющих около 50 заводов в мире. По данным LMC Automotive, многие предприятия имеют низкую степень загрузки производственных мощностей.

Помимо этого, главе Stellantis предстоит укрепить позиции компании в Китае, где доля FCA и PSA вместе взятых составляла в прошлом году менее 1% от общих продаж, а также решить проблему убыточности операций Fiat Chrysler в Европе.

Stellantis сталкивается с необходимостью инвестировать в разработку электромобилей, чтобы не отставать от других представителей отрасли, включая General Motors Co., которая планирует потратить $27 млрд до 2025 года на производство электрических и самоуправляемых автомобилей.

Stellantis рассчитывает направить на развитие новых технологий значительную часть средств, сэкономленных благодаря слиянию. Ожидается, что экономия будет составлять $6 млрд в год. Однако сначала автопроизводителю необходимо решить проблему дублирования производственных операций и модельного ряда, при этом не закрывая заводы и не отказываясь от брендов, как обещало руководство объединившихся компаний. По мнению аналитиков, эта задача может оказаться непростой в условиях снижения спроса из-за пандемии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]