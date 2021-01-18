Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0516 RUR   0.0231 GBR   2.3056 TRY   0.2276

Цена на нефть

15.01 $/bbl   WTI 52.36 -1.21 Brent 55.10 -1.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.01.2021 12:48

Глава МИД Германии настаивает на немедленном освобождении Навального

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал необъяснимым задержание оппозиционера Алексея Навального, возвратившегося из Берлина в Москву, и заявил о необходимости его незамедлительного освобождения.

"Задержание Алексея Навального совершенно непонятно. К нему должны быть применены (принципы) верховенства права и защиты гражданских свобод, которых Россия придерживается в соответствии с конституцией и международными обязательствами. Он должен быть незамедлительно освобожден", - написал Маас в понедельник в твиттере.

Как сообщили в пресс-бюро московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший в воскресенье из Германии в РФ Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

"17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. "До решения суда, он будет находиться под стражей", - говорится в пресс-релизе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, НАВАЛЬНЫЙ


Похожие новости


Призывы к прекращению огня в Карабахе должны сопровождаться планом вывода армянских военных – МИД Азербайджана Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили ситуацию в Карабахе Глава МИД ФРГ планирует обсудить с британским коллегой влияние России в Европе Глава МИД Германии призвал немцев к ответственности во время летнего отпуска из-за коронавируса Глава МИД ФРГ раскритиковал решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ Маас призвал вывести из кризиса ДНЯО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]