Глава МИД Германии настаивает на немедленном освобождении Навального

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал необъяснимым задержание оппозиционера Алексея Навального, возвратившегося из Берлина в Москву, и заявил о необходимости его незамедлительного освобождения.

"Задержание Алексея Навального совершенно непонятно. К нему должны быть применены (принципы) верховенства права и защиты гражданских свобод, которых Россия придерживается в соответствии с конституцией и международными обязательствами. Он должен быть незамедлительно освобожден", - написал Маас в понедельник в твиттере.

Как сообщили в пресс-бюро московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший в воскресенье из Германии в РФ Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

"17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. "До решения суда, он будет находиться под стражей", - говорится в пресс-релизе.