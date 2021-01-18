Численность населения Эстонии увеличилась, но за счет миграции - статистика

Численность населения Эстонии в прошлом году незначительно увеличилась, но произошло это не за счет естественного прироста, а за счет миграции, следует из предварительных данных департамента статистики.
На 1 января 2021 года численность населения Эстонии составила 1 млн 329 тыс. 460, что на 480 человек больше, чем на тот же период прошлого года. При этом по естественным причинам численность населения сократилась на 2590 человек, но положительное сальдо миграции увеличило его на 3070 человек.
"Естественный прирост населения остался негативным главным образом из-за большого количества пожилых людей и сокращения численности женщин детородного возраста. Заметно сократилось и количество рождений, на за счет положительного сальдо миграции численность населения все же увеличилась - в Эстонию на проживание прибыло на 3070 человек больше, чем отсюда уехало", - сообщила ведущий аналитик департамента статистики Этель Маазинг (Etel Maasing).
Сказалось на численности населения и распространение заболеваемости коронавирусом, но пока еще рано говорить, в какой степени, считают в департаменте.
"По крайней мере до сих пор, коронавирус не привел к резкому росту смертности", отметила Маазинг.
По последним данным департамента здоровья, в Эстонии с начала пандемии умерли 325 человек.
Наиболее сильно распространение заболеваемости сказалось на миграции, так как государства ввели ограничения на въезд.
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