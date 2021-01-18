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Трамп намерен издать около ста указов о помилованиях и смягчении наказаний в последний день президентства - ТВ

Президент США Дональд Трамп готовится даровать помилования или смягчить наказания в отношении примерно ста правонарушителей во вторник - его последний день в должности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что Белый дом завершил работу над списком в воскресенье.

По данным одного из источников, советники Трампа призывают его не прибегать к помилованию самого себя, поскольку тогда создастся впечатление, что он в чём-то виноват. Кроме того, некоторые помощники президента призывают его не предоставлять помилования тем, кто причастен к штурму Капитолия.

Как заявил накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News, "многие призывает президента помиловать людей", причастных к беспорядкам, однако "добиваться помилования этих людей было бы неправильным".

При этом отмечается, что имя самого Трампа в данный момент не фигурирует в списке помилований.

Помилования - одна из обязанностей президента, которую тот должен выполнить до истечения своих полномочий. Трамп приступил к дарованию помилований ещё до рождественских праздников. Однако процесс был приостановлен незадолго до 6 января, когда произошли беспорядки в Капитолии США во время утверждения результатов выборов. В беспорядках участвовали сторонники Трампа. В результате погибли пять человек.

Как отмечает CNN, помощники Трампа сообщили, что президент был сосредоточен на подсчете голосов коллегии выборщиков, что помешало ему вернуться к решениям о помилованиях.

Сотрудники Белого дома ожидали, что президент займётся принятием решений вскоре после 6 января, однако Трамп отвлёкся от этого процесса после того, как в его сторону прозвучали обвинения в подстрекательстве к мятежу в здании Капитолия.

Демократы пытались отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января.

Ранее большинство Палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента президенту США Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса.

Однако лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл уже заявил, что Сенат не вынесет вердикт по импичменту Трампу до окончания его президентского срока 20 января.

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Тэги: США, ТРАМП, ПОМИЛОВАНИЯ, ОЖИДАНИЕ


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