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Здравоохранение 18.01.2021 11:57

В Азербайджане стартовала вакцинация от COVID-19, вакцинированным будут выдаваться паспорта

В Азербайджане началась вакцинация от COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

"В Азербайджане с 18 января стартовал процесс вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа. Первыми прошедшими вакцинацию стали: министр здравоохранения Огтай Ширалиев, председатель правления TABIB Рамин Байрамлы, председатель Госагентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев, заместители министра здравоохранения Виктор Гасымов и Эльсевар Агаев, а также глава департамента профилактики и контроля заболеваний TABIB Ягут Гараева", -говорится в сообщении.

Согласно Стратегии вакцинации на 2021-2022гг, в целях наблюдения за прошедшими вакцинацию гражданами, будут выдаваться паспорта.

Оплата вакцин будет производиться за счет средств, собираемых в Фонд поддержки коронавируса Азербайджана. Другие мероприятия по вакцинации будут оплачиваться за счет госбюджета, также могут быть использованы другие финансовые источники, незапрещенные законом.

Ранее сообщалось, в первую очередь вакцинация охватит в первую очередь медработников и займет 1-1,5 недели, а с 1 февраля планируется начать вакцинацию лиц старше 65 лет.

По данным Минздрава, в 2021 году в Азербайджан будет завезено 2 млн доз вакцин, из числа рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, заказаны 4 млн доз вакцины китайской компании Sinovac.

X.Hасирзаде

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Тэги: ВАКЦИНАЦИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, КОРОНАВИРУС, КОРОНАВИРУС, СТАРТ, СТАРТ


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