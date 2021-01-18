Азербайджан в 2020г сократил добычу нефти на 7,9%, увеличил газодобычу на 4,3%

Добыча нефти в Азербайджане в 2020 году составила 34 млн 538,848 тыс. тонн, что на 7,9% ниже показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании SOCAR(Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).
"В 2020 году в стране было добыто 34 млн 538,848 тыс. тонн нефти (спад на 7,9%- ИФ). При этом добыча нефти в течение года снижалась. Это снижение произошло, в основном, из-за добровольных ограничений, введенных в результате соглашения ОПЕК+", - отметили в компании.
По данным SOCAR, добыча газа в Азербайджане в 2020 году составила 37 млрд 140,9 млн кубометров (рост на 4,3%-ИФ).
"Тенденция к увеличению общей добычи газа в стране продолжилась и в 2020 году. По сравнению с 2019 годом добыча газа в минувшем году увеличилась примерно на 4%", - отметили в компании.
Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года.
В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. С учетом этого, первый этап был рассчитан на снижение нефтедобычи на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с. На втором этапе (август-декабрь 2020 года) снижение составило на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, на третьем (с января 2021 года до апреля 2022 года) снижение нефтедобычи было рассчитано на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.
Н.Аббасова
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