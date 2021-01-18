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Дальнее зарубежье 18.01.2021 13:41

Глава Samsung вернется в тюрьму по решению суда в рамках дела о взяточничестве

Вице-председатель Samsung Electronics Ли Джэён (Lee Jae-yong, в другой транскрипции - Ли Чжэ Ён) приговорен южнокорейским судом к 2,5 годам тюрьмы в связи с обвинениями во взяточничестве.

Дело "наследника Samsung" связано с коррупционным скандалом, разразившимся ранее вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе. Верховный суд Южной Кореи в текущем месяце утвердил 20-летний тюремный приговор для Пак Кын Хе по делу о коррупции.

В августе 2017 года Центральный окружной суд Сеула признал Ли Джэёна, внука основателя Samsung, виновным во взяточничестве, хищении средств и даче ложных показаний, и приговорил его к 5-летнему сроку заключения. Он провел год в заключении, однако Высокий суд Сеула сократил ему срок заключения до 2,5 лет, а также отложил на 4 года приведение приговора в исполнение, и в феврале 2018 года Ли Джэён вышел на свободу.

В 2019 году Верховный суд потребовал повторного рассмотрения этого дела, итогом которого стало принятое в понедельник решение. Ли Джэён, которому на данный момент 52 года, имеет возможность подать апелляцию на решение суда, однако южнокорейские юристы считают маловероятным изменение приговора, пишет The Wall Street Journal.

Samsung остается без ключевого руководителя уже второй раз за последние четыре года. Ли Джэён являлся фактическим руководителем конгломерата с 2014 года, когда его отец Ли Кун Хи перенес сердечный приступ и оказался прикованным к постели. Ли Кун Хи умер в октябре 2020 года, и Ли Джэён должен был в скором времени стать главой Samsung официально.

Samsung представляет собой конгломерат, который объединяет в себе десятки разных компаний, включая компанию сферы страхования жизни, владельца тематических парков, биофармацевтический бизнес, а также Samsung Electronics Co., крупнейшего в мире производителя смартфонов и чипов памяти. Для принятия ключевых решений в каждом из подразделений необходимо одобрение Ли Джэёна.

Акции Samsung Electronics подешевели на 3,4% по итогам торгов в Сеуле в понедельник. Их стоимость выросла на 36% за последние 12 месяцев.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, SAMSUNG, ГЛАВА, ПРИГОВОР


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