Индия намерена закупить у РФ истребители МиГ-29 и Су-30МКИ - газета

Индийские власти официально заявили о намерении приобрести у России 21 истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ, информирует в понедельник индийская газета Times of India.
По данным издания, вскоре запрос будет направлен в российскую компанию "Рособоронэкспорт".
Благодаря этим закупкам, количество состоящих на вооружении индийских ВВС самолетов МиГ-29 достигнет 80, а Су-30МКИ - 284.
В министерстве обороны Индии напомнили, что в июле прошлого года в Дели объявили о первоначальном согласии на приобретение 21 истребителя МиГ-29, снабженного самой современной авионикой и электроникой, а также на модернизацию имеющихся 59 самолетов этого типа.
Осуществляется и модификация 42 истребителей Су, благодаря чему они могут нести сверхзвуковые баллистические ракеты БраМос.
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