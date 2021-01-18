Индия намерена закупить у РФ истребители МиГ-29 и Су-30МКИ - газета

Индийские власти официально заявили о намерении приобрести у России 21 истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ, информирует в понедельник индийская газета Times of India.

По данным издания, вскоре запрос будет направлен в российскую компанию "Рособоронэкспорт".

Благодаря этим закупкам, количество состоящих на вооружении индийских ВВС самолетов МиГ-29 достигнет 80, а Су-30МКИ - 284.

В министерстве обороны Индии напомнили, что в июле прошлого года в Дели объявили о первоначальном согласии на приобретение 21 истребителя МиГ-29, снабженного самой современной авионикой и электроникой, а также на модернизацию имеющихся 59 самолетов этого типа.

Осуществляется и модификация 42 истребителей Су, благодаря чему они могут нести сверхзвуковые баллистические ракеты БраМос.