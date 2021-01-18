Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0516 RUR   0.0231 GBR   2.3056 TRY   0.2276

Цена на нефть

15.01 $/bbl   WTI 52.36 -1.21 Brent 55.10 -1.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.01.2021 17:05

Индия намерена закупить у РФ истребители МиГ-29 и Су-30МКИ - газета

Индийские власти официально заявили о намерении приобрести у России 21 истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ, информирует в понедельник индийская газета Times of India.

По данным издания, вскоре запрос будет направлен в российскую компанию "Рособоронэкспорт".

Благодаря этим закупкам, количество состоящих на вооружении индийских ВВС самолетов МиГ-29 достигнет 80, а Су-30МКИ - 284.

В министерстве обороны Индии напомнили, что в июле прошлого года в Дели объявили о первоначальном согласии на приобретение 21 истребителя МиГ-29, снабженного самой современной авионикой и электроникой, а также на модернизацию имеющихся 59 самолетов этого типа.

Осуществляется и модификация 42 истребителей Су, благодаря чему они могут нести сверхзвуковые баллистические ракеты БраМос.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПРИОБРЕТЕНИЕ


Похожие новости


Путин соболезнует президенту и премьеру Индии в связи с крушением самолета в Кожикоде Индия внесла аванс в размере $850 млн за С-400 ВТС России и Индии требует особого внимания и корректировки - Шойгу Индия приобретет у России ракеты Р-27 на сумму более $200 млн - СМИ США пытаются добиться от Индии разрыва контракта на поставку С-400 - Борисов Лавров: при желании Индия и Пакистан могли бы провести переговоры в России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]