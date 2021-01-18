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Здравоохранение 18.01.2021 17:29

Почти 30% пациентов с COVID-19 в Англии госпитализировали вновь в течение 140 дней после выписки - исследование

Примерно 30% пациентов в Англии с диагностированным коронавирусом COVID-19 в среднем в течение 140 дней после выздоровления вновь оказывались в больницах из-за различных проблем со здоровьем, сообщает в понедельник телеканал Sky news со ссылкой на исследование ученых.

Эксперты от Национальной статистической службы, Университетского колледжа Лондона и Лестерского университета обследовали 47 тыс. 780 человек в Англии, которых госпитализировали с диагнозом "коронавирус" в период между январем и августом 2020 года. В результате выяснилось, что 29,4% из них затем вновь оказались в больницах, а один из десяти - 12,3% - скончались.

При этом у переболевших COVID-19 отмечался повышенный риск возникновения респираторных заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой. Так, респираторные заболевания диагностировали у 14 тыс. 140 человек, ранее выписанных из больниц, причем у 6 тыс. 85 человек ранее они не наблюдались.

Согласно исследованию, количество повторных госпитализаций было в 3,5 раза выше у бывших пациентов с COVID-19, чем у других категорий больных, а смертность - в 7,7 раз выше.

Наиболее высокий уровень повторной госпитализации наблюдался у престарелых и у представителей этнических меньшинств. Средний возраст повторно госпитализированных - 65 лет.

В целом, указывает Sky news, осложнениями от коронавируса чаще всего страдают люди старше 50 лет, мужского пола, жители неблагополучных районов, люди с излишним весом и бывшие курильщики. Также у них, вероятно, есть сопутствующие проблемы со здоровьем вроде гипертонии, респираторных заболеваний и диабета.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,39 млн случаев заражения COVID-19, свыше 89,2 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ПОСЛЕДСТВИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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