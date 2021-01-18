Amazon обвинили в завышении цен на электронные книги

Американская юридическая фирма Hagens Berman подала коллективный иск против интернет-ритейра Amazon.com Inc., обвинив компанию в завышении цен на электронные книги.
Hagens Berman утверждает, что Amazon, контролирующая 90% рынка электронных книг в США, в 2015 году вступила в сговор с пятью крупными издателями - Hachette, HarperCollins, Macmillan, Penguin-Random House и Simon & Schuster - с целью установления завышенных цен, сообщается в пресс-релизе юрфирмы.
В результате сговора издатели подняли цены на свои электронные книги на 30%, что позволило Amazon избежать конкуренции со стороны других ритейлеров, заявили в Hagens Berman.
"На конкурентном рынке "Большая пятерка" (издателей - ИФ) продавала бы электронные книги на своих сайтах или через конкурентов Amazon, которые берут меньшую комиссию, по более низкой цене", - говорится в исковом заявлении, которое цитирует The Wall Street Journal.
В 2011 году Hagens Berman подала иск против Apple Inc. и пяти издателей, выдвинув против них аналогичные обвинения. Apple тогда выплатила $400 млн для урегулирования претензий.
Как отмечает WSJ, Amazon в 2007 году выпустила устройство для чтения электронных книг Kindle, предложив бестселлеры по сниженным ценам, что позволило компании завоевать долю на рынке.
Против Amazon в данный момент ведется несколько антимонопольных расследований. В октябре антимонопольный подкомитет Палаты представителей США завершил свое 16-месячное расследование в отношении нескольких технологических компаний, придя к выводу, что Amazon оказывает монопольное воздействие на сторонних продавцов на своей платформе.
В 2019 году Минюст США в 2019 году начал расследование относительно доминирующего положения крупных технологических компаний, включая Amazon. Федеральная торговая комиссия (FTC) США также проверяет практики представителей отрасли.
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