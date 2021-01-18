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СНГ 18.01.2021 16:50

Лавров заявляет о возможности блокировки Telegram на Западе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе обсуждается возможность блокировки мессенджера Telegram.

"Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Это будет интересно", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЗАПАД, TELEGRAM


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]