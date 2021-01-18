Лавров заявляет о возможности блокировки Telegram на Западе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе обсуждается возможность блокировки мессенджера Telegram.

"Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Это будет интересно", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.