Лавров: у нас нет оснований возбуждать уголовное дело в связи с ситуацией с Навальным

Нет оснований для возбуждения уголовного дела в связи с возможным отравлением Алексея Навального, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований, по нашему законодательству, возбуждать уголовное дело", - сказал он в понедельник на ежегодной пресс-конференции в Москве.

По словам министра, "те врачи в Омске, которые его (Навального- ИФ) спасли, и которые его буквально вырвали его бессознательного, они попросили и супругу подписать согласие, что она на этом настаивает, и свои выводы, результаты анализов передали немецким врачам, которые тоже дали расписку, что они эти выводы получили". Однако, продолжил Лавров, "медики в "Шарите" ничего не обнаружили, потому что это гражданская клиника, и образцы передали в клинику Бундесвера, где и были найдены те самые следы боевого отравляющего вещества".

Как отметил глава российского МИД, "дело можно было бы давно урегулировать", если бы Германия предоставила информацию России. "Немцы отказываются, заявляя, что это не двусторонняя проблема, а многосторонняя проблема, идите в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - сказал Лавров.

При этом он напомнил, что Россия предложила представителям ОЗХО приехать в РФ с образцами биоматериалов Навального, чтобы врачи ОЗХО и российские врачи сделали совместное исследование, чтобы "было доверие друг к другу".

"Единственное условие, чтобы мы это делали вместе, потому что после некоторых эпизодов, скажем, по якобы применению химического оружия в Сирии, после тех докладов, который выпустил секретариат (ОЗХО), мы прямо им сказали: мы вам не доверяем", - отметил Лавров.

По его словам, в Москве во взаимодействии с ОЗХО хотели бы использовать перефразированный принцип Рональда Рейгана "доверяй, но проверяй". "Мы хотим действовать по принципу "мы вам не доверяем, поэтому будем проверять", - подчеркнул глава МИД.

Он рассказал, что ОЗХО долго уходила от прямого ответа, настаивая на том, чтобы Россия передала пробы Навального непосредственно в ОЗХО. "Нет, такого не будет. Не будет больше игр в одни ворота. Не будет доверия ни клинике Бундесвера, ни клинике французской, ни клинике шведской, ни клинике, которую ОЗХО без нас выберет для своих внутренних целей, пока мы не убедимся, что эти люди являются честными учеными", - заявил Лавров.