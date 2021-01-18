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Дальнее зарубежье 18.01.2021 19:02

Около 17 тыс. резервистов Нацгвардии США уже прибыли в Вашингтон

По меньшей мере 17 тыс. резервистов Национальной гвардии США уже прибыли в Вашингтон для обеспечения порядка во время предстоящей 20 января инаугурации избранного американского президента Джо Байдена, сообщило Бюро Нацгвардии.

Для обеспечения переброски в столицу резервистов, техники и грузов, которые прибывают со всех 50 американских штатов и территорий, было выполнено уже около 150 авиарейсов.

Всего до инаугурации в Вашингтон должно прибыть до 25 тыс. бойцов Нацгвардии.

По сообщению столичных властей, к обеспечению порядка будет привлечен весь личный состав полиции округа Колумбия - 5,8 тыс. человек. Задействованы также подразделения транспортной полиции.

Руководством операцией по обеспечению безопасности во время инаугурации будет руководить Секретная служба США.

Кроме того, в операции задействовано большое количество агентов ФБР. Их численность не разглашается.

Тем временем, центр Вашингтона полностью блокирован. Усилена охрана у всех 50-ти зданий госучреждений. Не работают станции метро в центральных районах столицы. Перекрыты главные мосты через реку Потомак. Кроме того, десятки катеров патрулируют водное пространство на реках Потомак и Анакостия в пределах округа Колумбия.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НАЦГВАРДИЯ, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]