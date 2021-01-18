Вакцинацию от COVID-19 в Британии ограничивают трудности у производителей препаратов - министр

Распределение вакцин от коронавируса COVID-19 в Великобритании сдерживает не отлаженный до конца производственный процесс у компаний-поставщиков препаратов, сообщают в понедельник британские СМИ со ссылкой на министра по контролю программы вакцинации Надхим Захави.
"Рано или поздно будут задержки. В любом новом производственном процессе поначалу наблюдаются сложности, есть перебои, но он начинает стабилизироваться и улучшаться неделю за неделей", - сказал он.
СМИ отмечают, что по словам Захави, расширение производства вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, а также задержки с производством у компании AstraZeneca могут привести к временным перебоям с поставками препарата.
Захави также заявлял, что британские власти рассчитывали получать от AstraZeneca до 2 млн доз вакцины еженедельно, но такие цифры не будут достижимы до середины февраля.
По данным СМИ, уже более 3 млн 857 тыс. человек в Соединенном Королевстве получили первую дозу вакцины от коронавируса, а обе дозы - свыше 449 тыс. человек.
СМИ наминают, что в настоящий момент приоритет при вакцинации в стране отдается жителям домов престарелых и лицам старше 80 лет; в районах, где большинству лиц за 80 лет уже предложили вакцину, соответствующие приглашения направляют лицам старше 70 лет и наиболее уязвимым от вируса людям.
Захави также заявлял, что после того, как первую дозу вакцины предложат всем британцам старше 50 лет, прививать начнут и сотрудников жизненно важных сфер, таких как учителей, полицейских, продавцов.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,39 млн случаев заражения COVID-19, свыше 89,2 тыс. инфицированных скончались.
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