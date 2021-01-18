Словакия начинает новый этап скрининга заболевших COVID-19

Власти Словакии запускают новый этап общенационального тестирования на COVID-19, чтобы выявить районы, в которых можно было бы ослабить меры по борьбе с коронавирусом, сообщают западные СМИ.
"Мы решили совместить изоляцию с массовым тестированием", - цитируют СМИ премьер-министра страны Игоря Матовича.
Отмечается, что скрининг продлится до 26 января.
Всего за время пандемии в Словакии выявлено более 223 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 3 тыс. пациентов скончались.
В Португалии за сутки умерло рекордно высокое число людей с коронавирусом
Главы МИД РФ и Армении обсудили по телефону реализацию договоренностей саммита в Москве
На освобожденных территориях Азербайджана следует создать современную систему управления - президент Алиев
Парижский Диснейленд отложил на два месяца открытие из-за продолжающейся пандемии
Татнефть, с начала года нарастившая добычу, не планирует увеличивать экспорт в январе
Число вакансий в финсекторе Лондона в 2020г упало в 1,5 раза - до минимума за 5 лет
Представитель Еврокомиссии опроверг сведения о политическом давлении Брюсселя при сертификации вакцины
Испанский туризм пережил худший год за последние полвека
В Евросоюзе пообещали обеспечить Молдавию вакциной от COVID-19
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Началась регистрация абитуриентов в системе EDU.RS.GOV.RU
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз