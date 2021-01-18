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СНГ 18.01.2021 21:01

Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана, в нем два новых министра

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник подписал указ о новом составе правительства Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно конституции, правительство Казахстана 15 января сложило свои полномочия перед мажилисом (нижняя палата парламента) нового созыва. В тот же день Токаев вновь назначил премьер-министром Аскара Мамина, возглавлявшего правительство с февраля 2019 года.

Согласно новому указу, в правительстве республики сменились министр национальной экономики и министр труда и социальной защиты населения. Новым министром национальной экономики Казахстана назначен бывший первый вице-министр Асет Иргалиев. Министерство труда и социальной защиты населения возглавил бывший вице-министр Серик Шапкенов.

Кроме того, глава МИД Мухтар Тлеуберди назначен по совместительству вице-премьером Казахстана.

Все остальные министры сохранили свои прежние посты. Первым вице-премьером остался Алихан Смаилов, сохранили должности вице-премьера Роман Скляр и Ералы Тугжанов.

Нурлан Ермекбаев - по-прежнему министр обороны Казахстана, Ерлан Тургумбаев - министр внутренних дел, Аида Балаева - министр информации и общественного развития, Сапархан Омаров - министр сельского хозяйства, Марат Бекетаев - министр юстиции, Асхат Аймагамбетов - министр образования и науки, Алексей Цой - министр здравоохранения.

Также свои посты сохранили: Бейбут Атамкулов (министр индустрии и инфраструктурного развития), Ерулан Жамаубаев (министр финансов), Актоты Раимкулова (министр культуры и спорта), Бахыт Султанов (министр торговли и интеграции), Юрий Ильин (глава МЧС), Багдат Мусин (министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности), Нурлан Ногаев (глава Минэнерго) и Магзум Мирзагалиев (министр экологии, геологии и природных ресурсов).

Все кандидатуры были согласованы с мажилисом (нижняя палата) парламента Казахстана нового созыва.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СОСТАВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]