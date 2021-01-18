Генсек ООН призывает власти Судана положить конец вооруженным столкновениям в Дарфуре

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность вспышкой насилия в суданской провинции Западный Дарфур и призвал власти защитить гражданское население.
В заявлении, распространенном службой новостей ООН, генсек Всемирной организации отметил, что власти Судана должны "положить конец вооруженным столкновениям, восстановить закон и порядок и обеспечить защиту гражданским лицам".
В документе отмечается, что в результате столкновений в минувший уик-энд в регионе Дарфур, погибли, по меньшей мере, 83 человека, включая женщин и детей, свыше 160 человек получил ранения.
"Власти должны приложить усилия, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации", - отметил Гутерриш.
В регионе Дарфур на западе Судана вооруженные столкновения между сепаратистами и правительственными силами вспыхивают с 2003 года. Конфликт унес жизни порядка полумиллиона человек.
Служба новостей ООН отмечает, что нынешние столкновения произошли спустя приблизительно две недели после того, как прекратила операции в регионе совместная миротворческая миссия ООН и Африканского союза.
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