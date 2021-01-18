Президент Азербайджана заложил фундаменты двух заводов в СХПП

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в церемонии закладки фундамент двух заводов в Сумгайытском химико-промышленном парке, сообщает сайт главы государства.
Согласно сообщению, Алиев заложил фундамент завода по производству серной кислоты "Azersulfat" и завода по производству стеклянной тары компании "Glassica".
Инвестиционная стоимость завода по производству серной кислоты составляет $6 млн. Ожидается, что завод будет производить 20 тыс. тонн продукции в год. Постройка завода, который обеспечит 30 новых рабочих мест, заработает в конце текущего года.
На церемонии было отмечено, что только за последние 3 года в Азербайджан ежегодно импортировалось 5-10 тыс. тонн серной кислоты, и с запуском этого завода импорт будет заменен на продукцию местного производства. На следующих этапах продукция будет экспортироваться в Грузию и Россию.
Стоимость завода по производству стеклянной тары компании "Glassica" составляет $12 млн. Продукция компании будет использоваться, в основном, в пищевой промышленности. Предприятие обеспечит 160 постоянных рабочих мест.
Глава государства был проинформирован о том, что спрос на цветные бутылки на внутреннем рынке Азербайджана колеблется в пределах 45-50 млн штук. Планируется, что на заводе будет производиться 60-90 млн единиц разноцветной стеклянной тары. Это позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка и открыть перспективы экспорта.
ЗАО "Glassica" и ООО "Azersulfat" в июле 2020 года стали 22-ым и 23-им резидентами СХПП.
СХПП создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.
На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.
В целом, резиденты парка должны вложить в проекты $3,1 млрд. На текущий момент ими фактически вложено $2,9 млрд, на следующем этапе будет вложено еще $245 млн.
A.Maмедов
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