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ТЭК 18.01.2021 18:03

Резиденты СХПП в 2020 году произвели продукции на 1,1 млрд манатов

Резиденты Сумгайытского химпромпарка (СХПП) в 2020 году произвели продукции на 1,1 млрд манатов, экспортировали - на 336 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в СХПП.

Производство продукции на СХПП в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 37%, экспорт увеличился на 18%.

Резидентами Сумгайытского химпромпарка (СХПП) в настоящее время являются 24 предприятия, число же задействованных предприятий достигло 15.

Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

В целом, резиденты парка должны вложить в проекты более $3,1 млрд.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СХПП, РЕЗИДЕНТЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]