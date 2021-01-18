Резиденты СХПП в 2020 году произвели продукции на 1,1 млрд манатов

Резиденты Сумгайытского химпромпарка (СХПП) в 2020 году произвели продукции на 1,1 млрд манатов, экспортировали - на 336 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в СХПП.
Производство продукции на СХПП в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 37%, экспорт увеличился на 18%.
Резидентами Сумгайытского химпромпарка (СХПП) в настоящее время являются 24 предприятия, число же задействованных предприятий достигло 15.
Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.
На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.
В целом, резиденты парка должны вложить в проекты более $3,1 млрд.
Б.Рустамбеков
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