ЕС будет учитывать развитие ситуации с Навальным в своей политике в отношении РФ - Боррель

Евросоюз осуждает задержание российского оппозиционера Алексея Навального, призывает к его немедленному освобождению и будет учитывать развитие этой ситуации в своей политике в отношении РФ, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Политизация судебной системы недопустима, и необходимо уважать права г-на Навального. Мы также призываем российские власти немедленно освободить всех журналистов и граждан, задержанных в связи с их репортажами и поддержкой г-на Навального по его возвращении. Это задержание подтверждает постоянную негативную картину сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в Российской Федерации", - говорится в заявлении Борреля от имени Евросоюза.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам сообщил, что Евросоюз будет внимательно следить за развитием связанных с этим инцидентом событий и "продолжит учитывать это при формировании своей политики в отношении России".
"Европейский союз самым решительным образом осудил попытку убийства Алексея Навального посредством отравления военным химическим веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок", в ответ за что ввел ограничительные меры в отношении шести человек и одного юридического лица", - напоминается в заявлении.
В документе отмечается, что "Европейский союз вместе со своими партнерами будет и впредь призывать российские власти срочно расследовать покушение на Навального в условиях полной прозрачности и без дальнейших промедлений и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного международного расследования".
Как сообщило в воскресенье пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший из Германии в РФ оппозиционер Навальный был задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
"17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".
В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд.
"Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", - говорится в пресс-релизе.
Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции в понедельник заключил Алексея Навального под стражу до середины февраля.
"Суд арестовал Навального на 30 суток, то есть до 15 февраля", - сказал "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.
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