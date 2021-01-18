В Азербайджане зафиксировано 118 случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 118 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 223,417 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 322 случаев заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось 13 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 022.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 215,771 тыс. человек (+503 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 8 тыс. 598 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 3 399 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 321,592 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде