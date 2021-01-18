Munich Re оценила ущерб от стихийных бедствий 2020г в $210 млрд

Совокупный ущерб, который стихийные бедствия и антропогенные катастрофы нанесли мировой экономике в прошлом году, составил порядка $210 млрд, свидетельствуют данные германской Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одной из крупнейших перестраховочных компаний мира.
Таким образом, потери выросли на 26,5% по сравнению со $166 млрд в 2019 году на фоне рекордного числа ураганов в Северной Атлантике и крупных лесных пожаров на западе США. Максимум был зафиксирован в 2011 году, когда из-за землетрясения "Тохоку" в Японии экономический ущерб составил $354 млрд.
"Потери в результате стихийных бедствий в 2020 году были значительно выше, чем в предыдущем году", - заявил Торстен Еворрек, член правления Munich Re, отметив, что эти показатели "вызывают озабоченность".
Из общего объема убытков в прошлом году было застраховано $82 млрд против $57 млрд в 2019 году, отмечается в ежегодном обзоре Munich Re. Число погибших в природных катастрофах в прошлом году оценивается в 8,2 тыс. человек.
По данным Munich Re, шесть из десяти самых дорогостоящих стихийных бедствий в 2020 году произошли в Соединенных Штатах. Совокупный экономический ущерб составил $95 млрд, около $67 млрд убытков были застрахованы.
Самым разрушительным событием стал ураган четвертой категории "Лаура", который в конце августа обрушился на американский штат Луизиана. Экономические потери в результате него достигли $13 млрд, застрахованный ущерб - $10 млрд.
Ущерб, нанесенный пожарами в западной части США, от которых больше всего пострадали штаты Калифорния, Колорадо и Орегон, составил около $16 млрд, из которых $11 млрд были застрахованы.
Совокупный экономический ущерб в результате стихийных бедствий в Азии, включая наводнение в Китае прошлым летом, оценивается в $67 млрд, застрахованный - лишь $3 млрд.
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